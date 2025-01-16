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Молдавию обвинили в попытках шантажировать РФ на фоне прекращения поставок газа

Депутат Джабаров: Молдавия пытается шантажировать РФ из-за помощи Приднестровью
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Нина Зотина/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал попыткой шантажа заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана, который выразил недовольство из-за поставок российского газа исключительно для нужд Приднестровья. Об этом пишет RT.

Беседуя с журналистами, сенатор назвал молдавских чиновников «странными людьми».

«С одной стороны, Молдавия говорит Приднестровью: «Вы в беде? Ваши дела, разбирайтесь!» А с другой стороны, они же говорили, что не будут больше покупать у РФ газ», — сказал законодатель.

В связи с этим Джабаров отметил, что Кишинев должен покупать топливо у европейских стран.

По словам парламентария, слова Речана о поставках российского газа в Приднестровье можно расценивать как попытку шантажа Москвы. В то же время он обратил внимание, что у Молдавии имеется огромный долг за топливо из РФ, но власти республики этого не признают и не хотят платить по счетам.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит газа из РФ в европейские страны по своей территории, отказавшись продлевать срок действия соответствующего соглашения с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон оказалось Приднестровье, из-за нехватки топлива почти всем местным предприятиям пришлось приостановить работу.

15 января глава непризнанной республики Вадим Красносельский сообщил, что Москва поставит в регион газ в качестве гуманитарной помощи. Комментируя ситуацию, премьер-министр Молдавии выразил недовольство в связи с тем, что РФ согласилась поставлять топливо исключительно для нужд Приднестровья.

Ранее в США заявили, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа.

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