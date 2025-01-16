Захарову удивила реакция Армении на эфир «Вести недели»

Вызов российского посла в МИД Армении из-за эфира программы «Вести недели» на ВГТРК вызывает недоумение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат подчеркнула, что реакция Еревана на высказывания журналиста кажется ей неожиданной. Она напомнила, что Армения всегда была сторонницей свободы слова, и нынешнее руководство страны сделало это своим приоритетом.

«Во-первых, это вызывает недоумение. А во-вторых, наша официальная позиция как государства хорошо известна Еревану. Мы неоднократно озвучивали ее, в том числе на наших брифингах», — отметила Захарова.

Накануне МИД Армении вызвал посла РФ из-за недовольства высказываниями в эфире российского ТВ. Сообщалось, что дипломата вызвали из-за выпуска 12 января 2025 года программы «Вести недели», в ходе которого якобы были озвучены «искусственно генерируемые нарративы», направленные «против суверенитета и территориальной целостности Армении».

В эфире, о котором идет речь, журналист Дмитрий Киселев комментировал спор Баку и Еревана о Зангезурском коридоре — транспортном маршруте, который должен пройти по территории Сюникской области Армении и связать Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванью. Кроме того, в эфире программы прозвучало стремление Армении к членству в Евросоюзе.

Ранее политолог озвучил последствия разрыва отношений с Россией для Армении.