Лондон и Киев хотят усилить безопасность Балтийского, Черного и Азовского морей

Украина и Великобритания планируют усилить безопасность Черного, Азовского и Балтийского морей в рамках соглашения о 100-летнем партнерстве. Об этом говорится на сайте британского правительства.

В сообщении отмечается, что договор должен усилить военное сотрудничество в области морской безопасности при «укреплении безопасности морей» и «сдерживании России».

Утверждается, что соглашение о партнерстве между двумя государствами призвано расширить и углубить отношения в военной и невоенной сферах. Премьер-министр Кир Стармер указал, что Британия и Украина «стали ближе, чем когда-либо».

«Это партнерство выведет дружбу на новый уровень», — уверен он.

Накануне Стармер заявил, что попытки «оторвать Украину» от ее ближайших партнеров стали колоссальным стратегическим провалом для России.

Ранее в Госдуме оценили призывы Британии отправить миротворцев на Украину.