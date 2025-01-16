Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британия раскрыла цель соглашения о столетнем партнерстве с Украиной

Лондон и Киев хотят усилить безопасность Балтийского, Черного и Азовского морей
close
Frank Augstein/AP

Украина и Великобритания планируют усилить безопасность Черного, Азовского и Балтийского морей в рамках соглашения о 100-летнем партнерстве. Об этом говорится на сайте британского правительства.

В сообщении отмечается, что договор должен усилить военное сотрудничество в области морской безопасности при «укреплении безопасности морей» и «сдерживании России».

Утверждается, что соглашение о партнерстве между двумя государствами призвано расширить и углубить отношения в военной и невоенной сферах. Премьер-министр Кир Стармер указал, что Британия и Украина «стали ближе, чем когда-либо».

«Это партнерство выведет дружбу на новый уровень», — уверен он.

Накануне Стармер заявил, что попытки «оторвать Украину» от ее ближайших партнеров стали колоссальным стратегическим провалом для России.

Ранее в Госдуме оценили призывы Британии отправить миротворцев на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами