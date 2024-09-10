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Лукашенко дал совет желающим «перевернуть страну»

Лукашенко: желающим «перевернуть страну» нужно участвовать в выборах президента

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал желающим «перевернуть страну» участвовать в президентских выборах, а не протестных акциях или вооруженном вторжении. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Без улицы, без пулеметов, без автоматов и без санкций. Людям надо прийти и объяснить, почему вы так «заботитесь» о Беларуси и почему вы воюете против нее. Почему вы планируете вооруженное вторжение на территорию Беларуси», — сказал он.

По словам Лукашенко, его оппоненты за рубежом постоянно просят у различных структур денег на свою деятельность, и такие средства готовы выделять США, Польша и Евросоюз.

«На это денег не будет, только на вооруженные действия на территории Беларуси», — пояснил Лукашенко, отметив, что белорусским властям хорошо известно, «откуда зайдут и куда».

Следующие выборы президента Белоруссии, согласно Конституции страны, должны пройти не позже 20 июля 2025 года.

9 сентября в Белоруссии рассказали о провокациях на границе со стороны Украины, Польши и стран Балтии. В качестве конкретных примеров государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович привел залеты на территорию республики украинских беспилотников, часть из которых была сбита силами противовоздушной обороны.

Ранее в Минске заявили, что Путин и Лукашенко одинаково оценивают ситуацию в мире.

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