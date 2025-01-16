Эксперт оценил, стоит ли России сотрудничать с США в космосе

Педагог Цуканов: России не стоит сотрудничать с США в космосе

Популяризатор космонавтики, педагог, руководитель Союза «Советский космос» Максим Цуканов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить России возобновление сотрудничества в космосе ради урегулирования украинского конфликта.

Эксперт отметил, что Россия и Китай могут создать первую лунную базу, а США — нет. Именно поэтому Вашингтон заинтересован в отсутствии сотрудничества между Москвой и Пекином. Жертвовать будущим ради «снисходительных похлопываний США» Россия не должна, считает Цуканов.

«По многим направлениям у нас очень много перспективных разработок, которые неминуемо уйдут на Запад в случае такой «дружбы». Когда-нибудь мы будем дружить и совместно осваивать гелиосферу. Совместно, на равных позициях, уважая друг друга. Но пока конфронтационная политика Запада привела наши отношения в тупик», — сказал специалист.

Как пишет газета The Hill, Трамп мог бы предложить российской стороне возобновление сотрудничества в космической отрасли и участие в совместной программе ради урегулирования конфликта на Украине.

По данным издания, речь идет о программе Artemis. Главными целями проекта являются полет на Марс и возвращение человечества на Луну. Кроме того, при сделке российская сторона могла бы получить доступ к американским технологиям и поставщикам необходимого оборудования, среди которых SpaceX.

Ранее стало известно, что на Луну отправят крошечный красный домик из Швеции.