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В Словакии назвали конфликт в Приднестровье западной тактикой

Вице-спикер парламента Словакии Данко: конфликт в Приднестровье уже идет
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Конфликт в Приднестровье уже в разгаре, это связано с тактикой западных стран. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

«Запад устраивает конфликты и устраивают такие политические марионетки, как [Владимир] Зеленский. Когда возникает конфликт, это значит, что это их тактика», — заявил он.

Таким образом вице-спикер парламента ответил на вопрос о том, может ли Приднестровье стать новым очагом напряженности из-за приостановки Украиной транзита газа. По его словам, когда повышаются тарифы на энергию и у людей не хватает денег, тогда возникают конфликты, а людьми становится проще управлять.

15 января глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Россия поставит в Приднестровье газ в качестве гуманитарной помощи. При этом точную дату начала подачи топлива он не назвал.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Первой от остановки транзита пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти все предприятия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Приднестровье заявили о критической ситуации в экономике.

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