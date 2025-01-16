Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X выразила благодарность кандидату на пост государственного секретаря США Марко Рубио, выдвинутому избранным главой Белого дома Дональдом Трампом, за его слова о заканчивающихся украинцах, которые он произнес во время слушания в конгрессе.

Выступая в конгрессе, Рубио заявил, что, несмотря на заявления о том, что у Украины заканчивается оружие, на самом деле, «у Украины заканчиваются украинцы».

«Спасибо, Марко Рубио», — написала Панченко.

Журналистка также подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован только в выгоде, которую ему приносит военный конфликт. Она уверена, что «Зеленскому плевать на украинцев».

До этого Панченко заявила, что команда избранного президента США готовит санкции против окружения президента Украины и главы его офиса Андрея Ермака. Она отметила, что санкции против окружения Зеленского могут сделать его более сговорчивым для переговоров.

Ранее на Западе сочли, что Россия не откажется от своих целей на Украине.