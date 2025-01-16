Британия не будет передавать Чагос Маврикию до вступления в должность Трампа

Великобритания не будет подписывать соглашение о передаче архипелага Чагос Маврикию до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета Guardian.

По словам официального представителя правительства Великобритании, необходимо предоставить новой американской администрации возможность изучить все детали соглашения. Собеседник издания отверг предположение о том, что Вашингтон получит право наложить вето на соглашение.

3 октября 2024 года была достигнута договоренность о передаче Великобританией архипелага Чагос в юрисдикцию Маврикия.

Маврикий был британской колонией с 1814 года и обрел независимость в 1968 году. За три года до этого Лондон юридически обособил архипелаг Чагос, создав на нем отдельную британскую колонию в Индийском океане. Самый крупный остров Диего-Гарсия был сдан в аренду США, на нем построили совместную британо-американскую авиабазу, которая считалась весьма значимой для проведения операций на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Восточной Африке. Она сохранится там: Лондон и Порт-Луи заключили сделку, согласно которой авиабаза будет находиться в аренде на срок 99 лет. Соединенные Штаты поддержали это решение.

Ранее сообщалось, что Маврикий вошел в список самых дорогих туристических направлений для россиян.