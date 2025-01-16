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Назван кандидат на место Вэнса в сенате США

NBC: Рамасвами может занять место Вэнса в сенате конгресса США
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Marco Bello/Reuters

Губернатор штата Огайо Майк Девайн может назначить американского предпринимателя Вивека Рамасвами в сенат конгресса США вместо избранного вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса, покинувшего пост сенатора на прошлой неделе. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что информация о возможном назначении губернатора стала неожиданной, поскольку Рамасвами ранее заявлял, что не рассматривает пост сенатора.

По данным The Washingon Post, избранный президент США Дональд Трамп уже призвал политика рассмотреть возможность занять место Вэнса в сенате.

До этого сообщалось, что Рамасвами и бизнесмен Илон Маск намерены ликвидировать несколько федеральных ведомств в США в соответствии с распоряжением избранного президента страны Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

13 ноября Трамп объявил, что предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят министерство эффективности правительства Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Илон Маск получит офис в комплексе Белого дома.

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