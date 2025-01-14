Илон Маск получит офис в комплексе Белого дома

Миллиардер Илон Маск получит в свое распоряжение офис, находящийся в комплексе Белого дома. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Помещение, предназначенное для использования мистером Маском, находится в административном здании Эйзенхауэра, которое примыкает к Белому дому», — утверждают журналисты.

Кроме того, Маск узнавал у чиновников, выдадут ли ему спецпропуск для доступа в Западное крыло Белого дома, где расположен кабинет президента США. Ответа он не получил.

Предпринимателю полагается собственный офис, поскольку он, наряду с экс-кандидатом в президенты Вивеком Рамасвами, возглавит созданный по инициативе избранного президента США Дональда Трампа департамент по достижению госэффективности (DOGE).

По мнению Маска и Рамасвами, нынешняя финансовая политика США представляет собой «экзистенциальную угрозу» для демократии, в связи с чем они призвали к решительным действиям.

Ранее Маск обвинил премьера Британии в попытке подорвать выборы в США.