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Илон Маск получит офис в комплексе Белого дома

NYT: Илону Маску предоставят офис в здании у Белого дома
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Patrick Pleul/Reuters

Миллиардер Илон Маск получит в свое распоряжение офис, находящийся в комплексе Белого дома. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Помещение, предназначенное для использования мистером Маском, находится в административном здании Эйзенхауэра, которое примыкает к Белому дому», — утверждают журналисты.

Кроме того, Маск узнавал у чиновников, выдадут ли ему спецпропуск для доступа в Западное крыло Белого дома, где расположен кабинет президента США. Ответа он не получил.

Предпринимателю полагается собственный офис, поскольку он, наряду с экс-кандидатом в президенты Вивеком Рамасвами, возглавит созданный по инициативе избранного президента США Дональда Трампа департамент по достижению госэффективности (DOGE).

По мнению Маска и Рамасвами, нынешняя финансовая политика США представляет собой «экзистенциальную угрозу» для демократии, в связи с чем они призвали к решительным действиям.

Ранее Маск обвинил премьера Британии в попытке подорвать выборы в США.

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