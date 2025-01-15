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Премьер Катара рассказал о проекте перемирия между Израилем и ХАМАС

Премьер Катара заявил, что прекращение огня в секторе Газа начнется 19 января
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Ronen Zvulun/Reuters

Режим прекращения огня в секторе Газа начнется в воскресенья, 19 января. Об этом РИА Новости заявил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

«Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа. Оно вступит в силу 19 января. На первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, включая гражданских и военных женщин», — заявил Аль Тани.

Он добавил, что первичный этап прекращения огня в секторе Газа продлится на протяжении 42 дней, при этом за этот срок Израиль должен освободить задержанных после 8 октября 2023 года палестинцев — этот шаг является ответным по отношению к ХАМАС, которое освободит израильских заложников.

До этого в официальном заявлении ХАМАС подтвердил достижение перемирия в секторе Газа, выразив признательность Катару и Египту за их посредническую роль в установлении этого соглашения.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о скором перемирии в Газе.

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