В Словакии назвали недоразумением решение Польши не пропускать рейс в РФ

В парламенте Словакии назвали недоразумением, что Польша не пустила их рейс в РФ

Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар прокомментировал ситуацию с запретом на перелет словацкой делегации в Москву через воздушное пространство Польши, назвав это недоразумением. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Сейчас польская сторона говорит, что дала бы согласие, но были какие-то административные недостатки. Их изначальная позиция была в том, что раз на борту нет президента, премьера или председателя парламента, то, видимо, они не дают нам это разрешение. Я это считаю недоразумением», — сказал Гашпар.

Он также отметил, что Польша является соседом Словакии, и у Братиславы с Варшавой стандартные отношения. Несмотря на разные взгляды на политические вопросы, в частности на отношения с Россией, страны, по словам политика, не находятся в состоянии конфликта.

12 января вице-спикер парламента Словакии и лидер Словацкой национальной партии Андрей Данко сообщил, что Польша не дала разрешение на пролет своего воздушного пространства для самолета с делегацией парламента Словакии, который направлялся в Россию. В результате самолету пришлось лететь в Москву через Чехию и Германию. Позже МИД Польши пояснил, что Варшава не отказывала Словакии в пролете и лишь запросила дополнительные документы, однако словацкая сторона в конечном итоге решила изменить маршрут. Данко выразил надежду на извинения со стороны Польши.

Ранее в Словакии потребовали извинений от Польши за отказ пропустить борт вице-спикера.