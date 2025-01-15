В Иране указали на важный пункт в новом соглашении с Россией

Новое соглашение Тегерана с Москвой предусматривает завершение международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Экономика — это движущая сила любых международных отношений. Всеобъемлющий Договор уделяет особое внимание укреплению экономических отношений между двумя странами <...> Масштабный транспортный проект соединяет Иран с Россией, а оттуда с Европой и Азией. С завершением строительства этого коридора торговые пути между двумя странами станут короче, а расходы снизятся», — заявил Аракчи.

МТК «Север-Юг» соединяет в качестве торгового маршрута Россию, Иран, Индию, а также еще восемь стран, которые находятся на пути коридора. Он позволяет значительно сократить время и дальность перевозок по морю и железнодорожному транспорту из Индии и Южной Азии до Северной Европы.

До этого Аббас Аракчи заявил, что новый стратегический договор Российской Федерации и Исламской Республики Иран охватывает все аспекты сотрудничества двух стран, в том числе развитие отношений между Москвой и Тегераном в будущем.

Ранее в Тегеране заявили, что договор между РФ и Ираном не образует военный альянс.