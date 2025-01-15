Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране указали на важный пункт в новом соглашении с Россией

Глава МИД Ирана: новое соглашение с РФ предусматривает завершение МТК «Север-Юг»
close
Depositphotos

Новое соглашение Тегерана с Москвой предусматривает завершение международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Экономика — это движущая сила любых международных отношений. Всеобъемлющий Договор уделяет особое внимание укреплению экономических отношений между двумя странами <...> Масштабный транспортный проект соединяет Иран с Россией, а оттуда с Европой и Азией. С завершением строительства этого коридора торговые пути между двумя странами станут короче, а расходы снизятся», — заявил Аракчи.

МТК «Север-Юг» соединяет в качестве торгового маршрута Россию, Иран, Индию, а также еще восемь стран, которые находятся на пути коридора. Он позволяет значительно сократить время и дальность перевозок по морю и железнодорожному транспорту из Индии и Южной Азии до Северной Европы.

До этого Аббас Аракчи заявил, что новый стратегический договор Российской Федерации и Исламской Республики Иран охватывает все аспекты сотрудничества двух стран, в том числе развитие отношений между Москвой и Тегераном в будущем.

Ранее в Тегеране заявили, что договор между РФ и Ираном не образует военный альянс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами