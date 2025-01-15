Бывший посол России в Вашингтоне отреагировал на заявления Трампа о Гренландии

Экс-посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью «Ъ» высказал мнение, что «радикальные идеи» избранного главы Белого дома Дональда Трампа о переустройстве границ США требуют «серьезного внимания и осмысления».

Таким образом Антонов отреагировал на заявления избранного президента Соединенных Штатов о необходимости присоединить к США Гренландию и Канаду. Бывший посол расценил такие предложения как «открытые территориальные притязания одного члена Североатлантического альянса к другому».

«Слова Трампа — дополнительное подтверждение важности юридически обязывающих гарантий безопасности для всех государств, необходимость реализации принципа равной неделимой безопасности стран», — сказал он.

Посол подчеркнул, что Соединенные Штаты планируют продолжать линию на создание некой модели мира через экономическое, политическое, силовое давление и доминирование.

Антонов призвал страны Европы задуматься, готовы ли они принять ситуацию, в которой Вашингтон попытается «еще больше зацементировать свою доминирующую роль в решении принципиальных вопросов внешней политики Европы». Посол добавил, что реакция европейских политиков на заявления Трампа пока является «вялой».

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав Соединенных Штатов. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль США Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.