Кабмин Швейцарии может сократить финансовую помощь в рамках интеграции украинцев

Правительство Швейцарии рассматривает вопрос о сокращении финансирования кантонов на нужды интеграции беженцев с Украины с защитным статусом S, дающим право на пребывание в стране и получение государственной помощи. Соответствующее решение может быть принято в мае из-за низкого уровня трудовой занятости украинцев, передает газета Tages-Anzeiger.

Отмечается, что по состоянию на ноябрь 2024 года уровень занятости украинских беженцев на рынке труда составлял 29,6%. Это значительно ниже целевого показателя в 40%, установленного кабмином Швейцарии в ноябре 2023 года.

Швейцарские власти планируют в мае 2025 года рассмотреть возможность введения системы санкций. В худшем случае то может означать, что кантонам, не выполняющим целевые показатели, урежут размер господдержки, говорится в статье.

Журналисты объясняют низкий уровень интеграции украинских беженцев на рынке труда главным образом тем, что большую часть просителей защитного статуса S составляют женщины, у которых есть дети школьного возраста. Еще одной проблемой оказалось незнание беженцами местных языков.

12 января газета SonntagsZeitung сообщала, что Швейцария ужесточила доступ к защите для беженцев с Украины. По данным издания, если в 2022 году одобрение на получение защитного статуса S получали 99% запросов от беженцев с Украины, то в 2023-м этот показатель упал до 95%.

Ранее в Британии рассказали, как украинские беженцы голосуют ногами против Зеленского.