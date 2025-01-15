В Словакии школьник с символикой Украины отказался пожать руку президенту

В Словакии разгорелся скандал после того, как школьник Симон Оманик с лентой в цветах украинского флага отказался жать руку президенту страны Петеру Пеллегрини во время вручения наград победителям олимпиад и медалистам. На инцидент отреагировал премьер Роберт Фицо на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

После распространения видеозаписи, на которой подросток отказывается жать руку главе государства, Оманик дал интервью, в котором назвал Пеллегрини популистом, мошенником и вруном, которому было бы неправильно пожимать руку.

В ответ на это Фицо в социальной сети раскритиковал школьника, назвав того «хамоватым подростком», которому необходимо «дать пощечину» и лишить присужденной награды.

«Если бы министр образования организовал подобное мероприятие и один из отличников не пожал мне руку как одному из трех первых руководителей государства. Во-первых, я бы спросил его, есть ли у него детская комната. Во-вторых, чему его научили родители. В-третьих, я бы забрал у него награду и отправил бы его туда, куда ему и положено, на глазах у всех СМИ», — написал Фицо.

Премьер подчеркнул, что такое поведение не заслуживает уважения.

До этого президент Молдавии Майя Санду поздравила Украину на фоне перевернутых флагов.

Ранее вице-спикер парламента Словакии восхитился продуктами в московском супермаркете.