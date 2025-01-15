Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Словакии школьник с символикой Украины отказался пожать руку президенту

Фицо пристыдил школьника с лентой в цветах Украины, не пожавшего руку президенту

В Словакии разгорелся скандал после того, как школьник Симон Оманик с лентой в цветах украинского флага отказался жать руку президенту страны Петеру Пеллегрини во время вручения наград победителям олимпиад и медалистам. На инцидент отреагировал премьер Роберт Фицо на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

После распространения видеозаписи, на которой подросток отказывается жать руку главе государства, Оманик дал интервью, в котором назвал Пеллегрини популистом, мошенником и вруном, которому было бы неправильно пожимать руку.

В ответ на это Фицо в социальной сети раскритиковал школьника, назвав того «хамоватым подростком», которому необходимо «дать пощечину» и лишить присужденной награды.

«Если бы министр образования организовал подобное мероприятие и один из отличников не пожал мне руку как одному из трех первых руководителей государства. Во-первых, я бы спросил его, есть ли у него детская комната. Во-вторых, чему его научили родители. В-третьих, я бы забрал у него награду и отправил бы его туда, куда ему и положено, на глазах у всех СМИ», — написал Фицо.

Премьер подчеркнул, что такое поведение не заслуживает уважения.

До этого президент Молдавии Майя Санду поздравила Украину на фоне перевернутых флагов.

Ранее вице-спикер парламента Словакии восхитился продуктами в московском супермаркете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами