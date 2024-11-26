В МИД Польши заявили, что Украина разрешила эксгумацию на Волыни

Власти Украины согласились не мешать проведению эксгумации массовых захоронений на Волыни — в Волынской, Ровненской и Тернопольской областях Украины, где в 1943–44 годах произошла трагедия, известная как «Волынская резня». Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой, передает РИА Новости.

«Украина подтверждает, что не имеет никаких препятствий для проведения польскими государственными и частными институтами в сотрудничестве с соответствующими украинскими институтами поисковых и эксгумационных работ в соответствии с украинским законодательством и декларирует готовность к позитивному рассмотрению заявок по этим вопросам», — заявил Сикорский.

Волынская резня была попыткой проведения этнических чисток против польского населения со стороны украинских националистов. В ответ польские партизаны, действующие на Волыни, также атаковали украинское население этого региона. При этом регион продолжал находиться фактически под оккупацией Германии, и взаимные этнические чистки прекратились только после освобождения Волыни советскими войсками.

До этого глава польского института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что поведение Украины по вопросу Волынской резни 1943 года является недостойным.

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