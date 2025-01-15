Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о решении властей украинского Львова эксгумировать останки советского героя-разведчика Николая Кузнецова, указал, что киевский режим «прославляет нацистов и их прислужников». Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга.

«Что касается эксгумации останков героев Великой Отечественной войны, да, это, к сожалению, реальность Украины, реальность киевского режима, где эксгумируют останки героев, всячески прославляют нацистов и их прислужников», — заявил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что на подобные действия страны Европы «постоянно закрывают на это глаза».

Кузнецов — Герой СССР, был сотрудником органов госбезопасности, разведчиком. Родился в Свердловской области. Пал в 1944 году на Украине. Его останки захоронены во Львове на Холме Славы.

Мемориал Холм Славы во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, павших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн.

15 января стало известно, что городские власти Львова приняли решение об эксгумации и перезахоронении останков советских воинов, в том числе Кузнецова. По данным издания «Захид», исполнительный комитет Львовского городского совета разрешил перенести с мемориального комплекса Холм Славы на Голосовское кладбище свыше 200 могил.

Кроме того, во Львове злоумышленники уже предпринимали попытку украсть останки Героя Советского Союза Кузнецова. Однако эта попытка мародеров оказалась неудачной, инцидент расследовался сотрудниками полиции.

Ранее во Львове осквернили воинское захоронение.