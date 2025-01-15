США рано или поздно начнут снимать санкции с России. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал экономист Максим Довгялло. Отмена ограничений, по его словам, будет осуществляться исходя из интересов самих Соединенных Штатов.

Эксперт отметил, что Россия и США являются конкурентами с точки зрения поставок энергоносителей на мировой рынок, поэтому в части того же газа вряд ли будут какие-либо изменения. При этом в финансовом секторе можно ожидать значительных перемен, поскольку избранный американский лидер Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что ограничение оборота доллара, прежде всего, бьет по самим Штатам, напомнил он.

«Финансовый сектор — это один из локомотивов американской экономики в настоящее время. И в этой конфигурации, безусловно, те санкции, которые были введены для ограничения расчетов, которые фактически вывели значительные объемы расчетов за пределы американских банков, ударили в том числе и по Соединенным Штатам», — пояснил Довгялло.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский до этого заявил, что вторичные санкции Соединенных Штатов против России со временем перестанут работать в условиях многополярного мира.

По словам дипломата, у большинства государств есть запрос на равноправие, открытость и партнерство в международных отношениях, в том числе торговле. Он подчеркнул, что никто не хочет коммуницировать с «вымогателями и шантажистами», имея в виду бывших российских партнеров из-за океана.

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