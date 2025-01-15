В МИД назвали санкции против России временным явлением

МИД РФ: вторичные санкции против России – это временное явление

Вторичные санкции Соединенных Штатов против России со временем перестанут работать в условиях многополярного мира. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости.

«Уверен, что со временем ущербный подход Вашингтона, основанный на «санкционном шантаже» просто перестанет работать», — заявил он.

По словам Биричевского, у большинства государств есть запрос на равноправие, открытость и партнерство в международных отношениях, в том числе торговле. Он подчеркнул, что никто не хочет коммуницировать с «вымогателями и шантажистами», имея в виду бывших российских партнеров из-за океана.

Биричевский добавил, что в России не раз говорили, что справятся с усиливающимся санкционным давлением.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет рестрикций впервые включил в себя блокирующие санкции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

Ранее стали известны страны, которые могут выиграть из-за новых санкций США против России.