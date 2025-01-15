В Госдуме предложили запретить соцсети детям до 14 лет

Чтобы защитить детей до 14 лет от всех опасностей в интернете, можно ввести возрастной ценз для пользования социальными сетями. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы Амир Хамитов («Новые люди»).

«Для того, чтобы защитить несовершеннолетних пользователей, например, детей до 14 лет, можно ввести возрастной ценз для пользования социальными сетями», — сказал он.

Хамитов считает, что соцсети из инструмента общения иногда превращаются в инструмент деструктивной пропаганды. Он отметил, что взрослый человек способен фильтровать информацию и выбирать источники, а ребенок такой внутренней защиты не имеет.

«Не секрет, что в соцсетях ищут своих жертв педофилы и другие извращенцы, там же вербуют в свои ряды и приверженцы деструктивных культов. А бездумные поборники так называемых «свобод» или не хотят понимать всей серьезности ситуации, или сами действуют в интересах врагов наших детей», — объяснил свою позицию парламентарий.

В ноябре 2024 года в Австралии запретили доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет.

Ранее в Госдуме оценили идею запрета соцсетей для детей.