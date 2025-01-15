Бушующие лесные пожары в округе Лос-Анджелес «вскрыли гнойник» совокупности проблем Соединенных Штатов, которые продолжают поучать остальной мир, но не могут справиться с трудностями внутри страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

По ее словам, природная катастрофа в штате Калифорния «вскрыла гнойник» не только США, но и мирового меньшинства.

«Страна, которая стала бесконечным, навязчивым мировым поучателем и морализатором для всего мира, которая приходит, когда ее не звали и бесконечно навязывает свою повестку, не может справиться со своей собственной проблемой», — указала представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что Вашингтону не удается решить проблему, с которой справляются другие страны, не заявляющие о себе в качестве исключительных.

Сильные лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс. Затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня. Тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости: актеры Мел Гибсон и Энтони Хопкинс, певица Пэрис Хилтон и другие. Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии и распорядился оказать штату федеральную помощь.

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