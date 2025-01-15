Маска назвали «движущей силой» политики США

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск за последний год стал движущей силой американской политики, пройдя путь от аутсайдера до консервативного лидера мнений, который теперь пользуется своим влиянием. Об этом пишет газета The Hill.

«Технологический магнат, который когда-то в основном избегал политики, теперь обрел собственное политическое влияние, которым может воспользоваться, поскольку избранный президент Трамп возвращается в Овальный кабинет», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что за последний год Маск стал движущей силой американской политики, пройдя путь от магната Кремниевой долины и аутсайдера Вашингтона до консервативного лидера мнений в ближайшем окружении избранного президента США.

Газета The Hill прогнозирует, что динамика усиления влияния Маска будет сохраняться, а его роль во внешней и внутренней политике США будет только расти.

Накануне стало известно, что Илон Маск получит в свое распоряжение офис, находящийся в комплексе Белого дома. Кроме того, Маск узнавал у чиновников, выдадут ли ему спецпропуск для доступа в Западное крыло Белого дома, где расположен кабинет президента США. Ответа он не получил.

Ранее стало известно, что три самых богатых человека в мире посетят инаугурацию Трампа.