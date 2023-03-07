Израиль работает над нормализацией отношений с еще четырьмя мусульманскими странами

Израиль работает над нормализацией отношений с четырьмя мусульманскими странами. Об этом сообщает издание Israel Hayom со ссылкой на источники.

По данным газеты, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн ведет переговоры с властями Мавритании, Сомали, Нигера и Индонезии.

Источники издания сообщают, что в «закулисных усилиях» по расширению «Авраамовых соглашений» (договоренности Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко о стабилизации отношений. — «Газета.Ru»), также принимают участие госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Израиль и Мавритания имели дипломатические отношения, установленные в 1999 году, но разорвали их в 2008 году из-за войны в Газе. У Израиля и Сомали никогда не было дипломатических отношений, но за последний год появились сообщения о том, что президент страны Хасан Шейх Мохамуд заинтересован в их установлении. С Нигером у Израиля также никогда не было официальных дипломатических отношений. У Джакарты также нет официальных дипломатических отношений с Иерусалимом, но существуют неофициальные связи в сфере торговли, технологий и туризма.

18 января вооруженные силы Марокко договорилась с Израилем об укреплении военного сотрудничества, в том числе в области разведки и кибербезопасности, после встреч по вопросам обороны в Рабате. Две страны официально оформили отношения в 2020 году после аналогичных соглашений между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Также в начале января Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил укрепление стратегического сотрудничества двух государств. Стороны также поговорили о важности соблюдения «Авраамовых соглашений», а также совместную деятельность по недопущению получения Ираном ядерного оружия.