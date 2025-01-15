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В Белом доме заявили, что Зеленский должен сесть за стол переговоров с позиции силы

Кирби: Зеленский должен сесть за стол переговоров с позиции силы
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Kevin Lamarque/Reuters

Вашингтон считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен вести переговоры с Россией с позиции силы. Об этом, ссылаясь на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, сообщает ТАСС.

Выступая на брифинге, Кирби подчеркнул, что Белый дом выступает за прекращение украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут навязывать Киеву переговоры с Россией.

Чиновник отметил, что американская военная помощь должна помочь украинской стороне иметь «рычаг давления» на Россию в ходе возможных переговоров. По словам Кирби, если Зеленский решит начать переговорный процесс, то он должен пойти на это с позиции силы.

14 января Кирби заявил, что действующий глава США Джо Байден во время обсуждения с избранным президентом Дональдом Трампом убеждал его продолжать поддержку Киева, чтобы позволить украинским властям с позиции силы вести переговоры с Россией.

Ранее в Вашингтоне отказались диктовать Киеву условия переговоров с Москвой.

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