Команде Трампа сообщили о вводе санкций против энергосектора России

Команду будущего президента США Дональда Трампа проинформировали о решении администрации действующего главы государства Джо Байдена ввести санкции против энергетического сектора России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет РИА Новости.

«Они (члены команды Трампа. — «Газета.Ru») были полностью проинформированы о том, что мы делаем и почему мы это делаем», — отметил он.

Команде Трампа сообщают обо всех решениях в области национальной безопасности, заверил американский чиновник.

Накануне экономист Максим Довгялло подчеркнул, что санкции против российского нефтегазового сектора — прощальный подарок уходящего президента США Джо Байдена Москве и избранному американскому лидеру Дональду Трампу. Он отметил, что новые рестрикции полностью соответствуют той политике, которую на протяжении последних четырех лет проводила Демократическая партия.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет впервые включил в себя блокирующие рестрикции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В санкционном списке оказались около 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из РФ.

Ранее сообщалось, что Трамп не сможет снять новые санкции с России без одобрения конгресса.