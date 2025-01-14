Эксперт назвал санкции США против нефти из РФ прощальным подарком Байдена Трампу

Санкции против российского нефтегазового сектора — прощальный подарок уходящего президента США Джо Байдена Москве и избранному американскому лидеру Дональду Трампу. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал экономист Максим Довгялло. Он отметил, что новые рестрикции полностью соответствуют той политике, которую на протяжении последних четырех лет проводила Демократическая партия.

«Этот курс направлен, с одной стороны, на то, чтобы создать условия, при которых Россия будет вынуждена увеличивать дисконты на поставки своей продукции и, соответственно, терять выручку. И, с другой стороны, я извиняюсь за сленговый формат, на то, чтобы нагадить Трампу», — сказал Довгялло.

Он пояснил, что Трампу важны приемлемые цены на нефть и нефтепродукты, а действия, которые предприняла уходящая администрация США, однозначно поднимут стоимость углеводородов.

10 января США ввели масштабные санкции против нефтегазового сектора России. Новый пакет впервые включил в себя блокирующие рестрикции против крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний. В частности, под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия. В санкционном списке оказались около 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из РФ, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью».

Ранее в Италии предрекли проблемы всему миру из-за новых санкций США против РФ.