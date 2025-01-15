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Пушков заявил, что Санду завела Молдавию в энергетический тупик

Пушков: Санду по пути в Европу завела Молдавию в энергетический тупик
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду завела свою страну в энергетический тупик, и теперь призывает население экономить на электроэнергии и природном газе. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Майя Санду по пути в Европу завела Молдавию в энергетический тупик. И теперь слезно призывает граждан страны всячески экономить свет, газ и тепло», — отметил он.

Пушков обратил внимание на то, что до правления Санду в Молдавии «ничего подобного никогда не было». Молдавия под «лидерством» Санду «явно забрела куда-то не туда», добавил сенатор.

Накануне помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что вина за энергетический кризис в Молдавии лежит на Кишиневе, послушно выполняющем приказы Брюсселя. По мнению Патрушева, политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо прекратит свое существование.

31 декабря 2024 года истек срок контракта на транзит российского газа через Украину. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были подсчитаны траты Молдавии на электроэнергию за первые 10 дней января.

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