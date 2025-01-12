Подсчитаны траты Молдавии на электроэнергию за первые 10 дней января

За первые десять дней с начала 2025 года Молдавия потратила на закупку электроэнергии более €15 млн. Свои подсчеты компания Energocom опубликовала на сайте.
«За первые 10 дней года было закуплено в общей сложности около 137 тысяч МВт-ч по средневзвешенной цене 110,83 евро/МВт-ч», — говорится в публикации.
Закупка энергоресурсов осуществлялась за счет доступа к торговой бирже OPCOM в Румынии. Необходимость срочно покупать ресурсы возникла после отмены транзита газа через Украину.
Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее оппозиционный депутат обвинил Кишинев в провоцировании энергокризиса.