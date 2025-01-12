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Подсчитаны траты Молдавии на электроэнергию за первые 10 дней января

Молдавия за 10 дней потратила на закупку электроэнергии более €15 млн
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Михай Карауш/РИА Новости

За первые десять дней с начала 2025 года Молдавия потратила на закупку электроэнергии более €15 млн. Свои подсчеты компания Energocom опубликовала на сайте.

«За первые 10 дней года было закуплено в общей сложности около 137 тысяч МВт-ч по средневзвешенной цене 110,83 евро/МВт-ч», — говорится в публикации.

Закупка энергоресурсов осуществлялась за счет доступа к торговой бирже OPCOM в Румынии. Необходимость срочно покупать ресурсы возникла после отмены транзита газа через Украину.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее оппозиционный депутат обвинил Кишинев в провоцировании энергокризиса.

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