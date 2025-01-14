Вина за энергетический кризис в Молдавии лежит на Кишиневе, послушно выполняющем приказы Брюсселя. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью газете «Комсомольская правда».

«Особенно показателен энергетический кризис, вина за который на сто процентов лежит на молдавских властях, послушно выполняющих приказы Брюсселя о снижении газовой зависимости от России», — сказал он.

По мнению Патрушева, политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо прекратит свое существование.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

8 января министр экономического развития республики Сергей Оболоник сообщал, что запаса газа в Приднестровье для бытовых нужд хватит лишь на 24 дня.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с энергокризисом в Приднестровье.