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Лавров заявил, что еще одну страну в Европе тянут в «военный шенген»

Лавров: НАТО тянет Швейцарию в «военный шенген»
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

НАТО тянет Швейцарию в «военный шенген». Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает ТАСС.

«Евросоюз создавался для европейцев, однако не так давно подписал соглашение с НАТО, согласно которому ЕС в военном плане, если будет война, будет делать то, что ему скажет альянс, — сказал он. — Не только ЕС, а уже Швейцарии сказали — вы давайте включайтесь в военный шенген».

Также российский министр заявил, что избранный президент США Дональд Трамп первым из западных политиков признал, что руководство Североатлантического альянса врало при подписании тех или иных соглашений и документов по безопасности. Дипломат обратил внимание, что альянс в течение долгого времени продвигался к границам Российской Федерации. Тем самым организация нарушила договоренности и условия, на которых произошло воссоединение Федеративной Республики Германия (ФРГ) и Германской Демократической Республики (ГДР).

Ранее избранный президент США сообщил о планах добиваться от стран — членов НАТО увеличения расходов на оборону.

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