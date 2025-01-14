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В Словакии заявили, что на Украине произошел госпереворот

Власти Словакии заявили, что конфликт на Украине не был неспровоцированным
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинский конфликт не был неспровоцированным, в стране произошел государственный переворот. Об этом заявил глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери в ходе переговоров с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным, передает ТАСС.

«Война на Украине не была неспровоцированной. Это был госпереворот», — заявил он.

До этого вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпара заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в пятницу, 17 января, в Киев по приглашению украинского президента Владимира Зеленского, чтобы обсудить транзит газа.

14 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина должна стать нейтральным государством, поскольку только это может принести мир. По его словам, такой исход сможет принести мир в Европу и обеспечить безопасность России. Он добавил, что в этом и заключаются цели спецоперации.

Ранее вице-спикер парламента Словакии записал видео из московского супермаркета.

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