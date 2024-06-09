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Ученые нашли средства на безусловный базовый доход для всего мира

Cell: безусловный базовый доход может замедлить загрязнение окружающей среды

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Unsplash

Налогообложение выбросов углекислого газа с предприятий могло бы удвоить мировой ВВП и одновременно замедлить загрязнение окружающей среды. Это показало исследование, опубликованное в журнале Cell Reports Sustainability.

Как показал анализ, предоставление базового дохода всему населению мира могло бы увеличить мировой ВВП на 163 триллиона долларов, что составляет около 130% текущего ВВП. К росту ВВП привело бы увеличение потребления, считают ученые. Расчеты показали, что в конечном счете экономический эффект от базового дохода будет намного больше, чем потраченные на него средства.

Базовый доход для населения мира (7,7 миллиарда человек) обойдется в 41 триллион долларов. Альтернатива — введение базового дохода для 9,9 миллиона человек, живущих за чертой бедности в менее развитых странах. Для этого было бы достаточно 2,3 триллиона долларов в год. Эту сумму можно получить, введя налоги на выбросы углекислого газа.

Примеры из реальной жизни показали преимущества программ базового дохода. Например, в Индонезии в деревнях, получавших базовый доход, значительно снизились темпы вырубки лесов.

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