Администрация Байдена пытается конфисковать российские активы перед уходом

США хотят ареста активов РФ, чтобы они стали рычагом давления при переговорах

Уходящая администрация президента США Джо Байдена предпринимает последнюю попытку конфисковать сотни миллиардов долларов российского Центробанка в качестве будущего рычага давления на Москву в конфликте с Украиной. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников американской администрации.

Главные помощники Байдена работают над тем, чтобы убедить европейских партнеров поддержать перевод около $300 млрд замороженных в европейских банках активов РФ на новый эскроу-счет, который будет разблокирован только в рамках мирного соглашения.

Один из высокопоставленных чиновников администрации заявил, что арест активов станет простым посланием Москве: «Если вы хотите вернуть свои деньги, вам придется прийти и поговорить».

Инициатива обсуждалась с командой Дональда Трампа, которая в целом поддерживает эту стратегию, полагая, что изъятые деньги могут дать России новый стимул сесть за стол переговоров, подчеркивает телеканал.

При этом европейцы высказывают опасения, что если банки напрямую конфискуют российские деньги, это будет нарушением международного права.

По словам источников CNN, до смены власти в США осталось всего несколько дней, но в ЕС по-прежнему скептически относятся к этой идее, что делает крайне маловероятным заключение какой-либо сделки до вступления Дональда Трампа в должность.

10 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что страна получила транш в размере €3 млрд от доходов от замороженных активов РФ.

Ранее Трамп заявил, что намерен «очень быстро» организовать встречу с Путиным.