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В США заявили, что присоединение Гренландии может подорвать отношения с Европой

Эксперт Расмуссен: присоединение Гренландии к США осложнит отношения с Европой
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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Намерение избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа включить Гренландию в состав США в случае ее силовой реализации может серьезно осложнить отношения Вашингтона с союзниками в Европе. Об этом РИА Новости заявил подполковник армии США в отставке и экс-глава Евразийского фонда Эрл Расмуссен.

Эксперт отметил, что более предпочтительным вариантом по сравнению с силовым методом или экономическим давлением стало бы дипломатическое обсуждение с Гренландией, Данией и Европой вопросов, которые затрагивают стратегические интересы США на острове.

Расмуссен подчеркнул, что Гренландия представляет особую важность для США и с точки зрения обеспечения национальной безопасности, и из-за богатых запасов полезных ископаемых.

14 января сообщалось, что республиканские союзники Трампа в палате представителей работают над законопроектом, который откроет путь к переговорам о покупке Гренландии.

Ранее премьер Гренландии заявил, что жители острова не хотят быть американцами.

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