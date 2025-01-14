В США заявили, что присоединение Гренландии может подорвать отношения с Европой

Намерение избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа включить Гренландию в состав США в случае ее силовой реализации может серьезно осложнить отношения Вашингтона с союзниками в Европе. Об этом РИА Новости заявил подполковник армии США в отставке и экс-глава Евразийского фонда Эрл Расмуссен.

Эксперт отметил, что более предпочтительным вариантом по сравнению с силовым методом или экономическим давлением стало бы дипломатическое обсуждение с Гренландией, Данией и Европой вопросов, которые затрагивают стратегические интересы США на острове.

Расмуссен подчеркнул, что Гренландия представляет особую важность для США и с точки зрения обеспечения национальной безопасности, и из-за богатых запасов полезных ископаемых.

14 января сообщалось, что республиканские союзники Трампа в палате представителей работают над законопроектом, который откроет путь к переговорам о покупке Гренландии.

Ранее премьер Гренландии заявил, что жители острова не хотят быть американцами.