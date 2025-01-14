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В Верховной раде назвали условия прекращения конфликта на Украине

Дубинский: конфликт на Украине завершится после остановки безумия Зеленского
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский конфликт будет остановлен только после прекращения «безумия» президента Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в следственном изоляторе по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, с 2014 года власти Украины сознательно уничтожали элиты, которые могли поддерживать нормализацию отношений с Россией. Депутат подчеркнул, что Зеленский применил все имеющиеся у государства карательные механизмы, чтобы выдавить из СМИ, политики и бизнеса противников курса, который стремительно вел к войне. Кого украинский президент не добил санкциями, на того натравил силовые структуры или отправил в тюрьму.

Дубинский выразил уверенность, что конфликт на Украине может быть прекращен лишь тогда, когда восстановится система сдержек и противовесов безумию Зеленского.

13 января Дубинский заявил, что Зеленскому уже никто и ничего не поможет, планов помощи Запада Украине нет.

Ранее в Раде объяснили, что мешает окончанию конфликта.

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