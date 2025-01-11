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В Британии сообщили о планах «Азова» привлечь в свои ряды англоязычных наемников

The Guardian: «Азов» планирует создать батальон из англоязычных наемников
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Александр Максименко/РИА «Новости»

Украинский националистический батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) испытывает дефицит кадров и хочет пополнить свои ряды англоязычными наемниками. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на командира нацбата.

«Азов» планирует сформировать интернациональный батальон для увеличения своей численности», — отмечается в статье.

По данным издания, батальон активно привлекает англоговорящих новобранцев, ожидая, что после возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа »Киев подвергнется интенсивному давлению на поле боя».

7 января основатель «Азова» Андрей Билецкий заявил, что если между Москвой и Киевом будет достигнуто перемирие, это не приведет к катастрофическим последствиям, при условии, что на Украине не произойдет анархия. Он отметил, что украинские власти могут использовать время перемирия для модернизации страны. Билецкий также указал на возможность того, что после завершения конфликта в Украине может сохраниться риск внутренних противостояний.

Ранее российский командир рассказал о разгроме позиции «Азова» изнутри.

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