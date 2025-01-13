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Путин встретился с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Дмитриевым

Путин обсудил с гендиректором РФПИ Дмитриевым развитие ИИ и другие проекты

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает телеканал «Вести».

Отмечается, что во время беседы обсуждались текущие проекты РФПИ в промышленной, энергетической, транспортной и фармацевтической отраслях, а также в сфере искусственного интеллекта.

Дмитриев заявил Путину, что РФПИ в ближайшее время рассчитывает совместно с российскими партнерами проинвестировать 16 проектов на 270 млрд рублей. С 2022 года вложено 240 млрд рублей в 25 проектов.

Также к настоящему времени РФПИ уже привлек 150 млрд рублей от иностранных партнеров для инвестиций в развитие искусственного интеллекта в России. Продолжается активная работа с ведущими отечественными университетами и институтами в этой области, рассказал Дмитриев.

Как сообщал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, стальные мероприятия у Путина 13 января пройдут в закрытом режиме.

Ранее Путин заявил, что Россия должна стать лидером в области ИИ.

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