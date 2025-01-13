Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова поздравила представителей СМИ с Днем российской печати

Захарова: на российских журналистов возложена миссия противостоять лавине лжи
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На российских журналистов возложена важнейшая миссия – бороться с «лавиной лжи и дезинформации», которую враги России используют как информационное оружие против нее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в поздравлении с Днем российской печати, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что даже в условиях беспрецедентного медийного давления со стороны стран Запада СМИ России удается доносить правду об актуальных и исторических событиях как до отечественной, так и до мировой аудитории.

Захарова заверила, что МИД РФ продолжит добиваться соблюдения принципов свободы доступа к информации и плюрализма СМИ, создания максимально достойных и безопасных условий работы для российских медиа и журналистов за рубежом.

По ее словам, ради недопущения трагедий в будущем министерство и впредь будет прикладывать все усилия, чтобы система международных институтов, возникших для обеспечения защиты безопасности журналистов вне всяких различий, выполняла свои функции добросовестно и эффективно.

Ранее Захарова обвинила Зеленского в коррупционных связях с Западом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами