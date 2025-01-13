Песков: администрация Байдена до последнего дня будет пытаться подорвать позиции РФ

Государственная корпорация «Росатом» продолжит международную деятельность, так как является одним из лидеров в атомной энергетике. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новые антироссийские санкции, затрагивающие эту сферу.

«Мы исходим из того, что «Росатом» будет продолжать международную деятельность. Это один из неоспоримых лидеров международного атомного рынка. Он имеет очень много технологических преимуществ», — сказал Песков журналистам.

По его мнению, администрация президента Джо Байден до последнего дня в Белом доме будет пытаться подорвать позиции российских компаний, чтобы оставить наихудшее наследство.

Москва будет внимательно отслеживать последствия этих действий, добавил представитель Кремля.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью». В рамках новых санкций было ограничено более 30 российских нефтесервисных компаний. Ограничения также были введены в отношении физлиц, в том числе генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева и его заместителей.

Ранее сообщалось, что «Росатом» планирует судиться с Siemens из-за неисполненных обязательств.