Американский сенатор рассказал о своих ожиданиях от первых указов Трампа

Politico: сенатор Баррассо предсказал «шок и трепет» от первых указов Трампа

Сенатор от штата Вайоминг и член Республиканской партии Джон Баррассо заявил, что сразу после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа ожидает от него «бурю исполнительных указов». Об этом пишет газета Politico.

«Когда президент Трамп вступит в должность в следующий понедельник, следует ожидать шок и трепет от исполнительных указов», — отметил сенатор.

Он уточнил, что указы вероятно будут касаться экономики и границы США. Исполнительные указы позволяют американскому президенту обходиться без решения законодательного органа США — конгресса.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что уходящая администрация Соединенных Штатов во главе с Джо Байденом прилагает все усилия, чтобы обеспечить сильнейшие позиции во внешней политике, в том числе по Украине, для избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.