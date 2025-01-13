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Стало известно о критической военной уязвимости США перед Китаем

Asia Times: аэродромы США в Тихом океане уязвимы для превентивной атаки Китая
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Jeff Sherman/U.S. Navy/Reuters

Военные аэродромы Соединенных Штатов в Тихом океане крайне уязвимы для потенциальной превентивной атаки со стороны Китая. США не удалось укрепить укрытия для истребителей, из-за чего они уязвимы для высокоточных ударов в ходе потенциальной «тайваньской войны», пишет Asia Times.

«Аэродромы США в Тихом океане критически уязвимы для передовой дальней авиации и ракет Китая, что создает риск сокрушительных потерь еще до начала потенциального конфликта», — говорится в тексте.

До этого первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что Вашингтон модернизирует свои вооруженные силы, чтобы добиться военного превосходства над Китаем. По мнению Хикс, США уже «сохраняют значительное превосходство во многих областях по сравнению с КНР и Россией». В то же время замминистра заверила, что США не ведут идеологическую борьбу за мировое господство с КНР, поскольку на это нет причин.

Ранее стало известно о тайваньских ракетах, способных поразить Пекин.

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