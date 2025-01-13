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Володин рассказал россиянам о книге, описывающей успех России в конфликте на Украине

Спикер Госдумы Володин рекомендовал россиянам прочесть книгу «Поражение Запада»
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал россиянам прочитать книгу, прогнозирующую успех России в конфликте на Украине до 2027 года. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Речь идет о книге под названием «Поражение Запада». Ее написал французский историк, политолог Эммануэль Тодд, в 1976 году предсказавший распад СССР.

Изучая события на Украине, автор книги предрекает крах странам Запада и победу России до 2027 года. Тодд, по словам Володина, подчеркивает, что Вашингтон и его европейские союзники недооценили РФ: она достигла больших успехов в развитии экономики, введенные в отношении нее санкции «сработали в плюс», вырос показатель ВВП, улучшилась демография.

Французский автор также назвал серьезным преимуществом России «мягкую силу» эпохи президента Владимир Путина.

Поражение Запада Тодд считает неизбежным, «потому что он разрушает себя сам», написал спикер Госдумы.

Володин добавил, что сейчас книга «Поражение Запада» доступна для российский читателей.

Ранее на Западе признали превосходство России над НАТО.

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