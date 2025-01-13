Действующий президент Хорватии провозгласил победу на выборах

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович объявил о своей победе на выборах

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович в своем избирательном штабе провозгласил победу на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, он воспринимает эту победу как одобрение его работы в последние пять лет, шаг доверия к нему.

«Моя рука протянута, это моя обязанность по отношению к тем, кто представляет исполнительную власть в этой стране и кто утверждает, что они отвечают за 99%, а мы, остальные — за оставшийся 1%», — сказал он.

Миланович также выразил благодарность своим сторонникам и попросил аплодисментов для избирателей конкурирующей партии — Хорватского демократического содружества (HDZ).

12 января в Хорватии прошел второй тур президентских выборов. Голосование проходило с 07:00 до 19:00 (по московскому времени с 09:00 до 21:00) на более чем 6700 участках в Хорватии и в 105 местах для волеизъявления в 38 других странах. Право голоса имели 3 769 598 человек. Государственная избирательная комиссия (ГИК) аккредитовала 14, 6 тыс. хорватских и иностранных наблюдателей.

Согласно данным с 99,59% избирательных участков, Миланович набрал 1 117 751 голосов, Драган Приморац от правящего HDZ – 379 201 голосов, процентное соотношение не приводится. Явка составила 44,17%.

Ранее президент Хорватии пообещал не отправлять войска на Украину.