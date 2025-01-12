Эрдоган допустил свое выдвижение в президенты Турции еще на один срок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что выдвинется кандидатом на пост главы государства еще на один срок. Об этом сообщает РИА Новости.

11 января Эрдоган выступил на съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития (Ak Parti) в городе Шанлыурфа, на юго-востоке Турции. В ходе мероприятия турецкий певец Ибрагим Татлысес задал президенту вопрос, выдвинет ли он свою кандидатуру на предстоящих выборах.

«Если ли ты за, то и я за», — сказал Эрдоган в ответ.

До этого старший советник турецкого лидера и заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Турции Мехмет Учум заявлял, что Эрдоган может снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в случае, если парламент примет решение о проведении досрочных выборов во второй половине 2027 года.

В апреле Учум говорил, что в Турции не собираются проводить досрочные выборы президента.

В 2017 году в Турции прошел референдум, по итогам которого страна стала президентской республикой. Согласно действующей конституции, президент может занимать свой пост не более двух сроков подряд.

В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на второй срок, который продлится пять лет. Оппозиционные партии в ходе предвыборной кампании утверждали, что это уже третий срок, поскольку Эрдоган был президентом с 2014 по 2018 год, но в условиях парламентской республики.

Ранее Эрдоган заявил о возможной победе над терроризмом в Турции.