Вице-спикер парламента Словакии намерен встретиться с Лавровым

Вице-спикер парламента Словакии и лидер Словацкой национальной партии Андрей Данко, прибывший в Россию в составе парламентской делегации, сообщил о запланированной встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом пишет РИА Новости.

«Завтра нас ждет российская Дума, некоторые министры, у меня подтверждена встреча с господином Лавровым», — сказал Данко в ходе видеообращения.

Данко до этого подчеркивал, что визит парламентской делегации в Москву призван способствовать восстановлению отношений с Россией и продолжить диалог, инициированный словацким премьер-министром Робертом Фицо. Он также отметил, что сотрудничество в энергетической сфере, в частности поставки российского газа и нефти в Словакию, станет одной из ключевых тем его встреч в Москве.

Ожидается, что словацкая парламентская делегация пробудет в России до 15 января.

До этого Польша запретила пролетать через свое воздушное пространство самолету делегации парламента Словакии, который направлялся с визитом в Россию. Делегации пришлось лететь в Москву через Германию и Чехию.

Вице-спикер парламента Словакии раскрыл цель предстоящего визита в Россию.