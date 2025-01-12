Стало известно, что Трамп стремится к сделке Израиля и ХАМАС до инаугурации

Специальный посланник избранного главы Белого дома Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф указал премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху во время встречи на желание избранного президента США, чтобы сделка Израиля с палестинским движением ХАМАС была заключена ко дню его инаугурации, 20 января. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на израильских официальных лиц.

«Уиткофф встретился с Биньямином Нетаньяху в субботу и подчеркнул цель Трампа по достижению сделки к 20 января», — говорится в публикации.

Чиновник отметил, что в последние дни Израиль и ХАМАС сумели продвинуться в переговорах, но спорные вопросы по-прежнему остаются.

Еще один израильский чиновник заявил, что заключить сделку до 20 января будет трудно, но допустил, что это возможно.

Накануне агентство Associated Press (AP) сообщило, что Трамп готовит более 100 указов ко дню инаугурации и планирует подписать их с первого дня работы в Белом доме. Издание утверждает, что речь идет о безопасности границ, депортации мигрантов и других политических приоритетах, которые ранее обозначал Трамп. Предполагается, что многие из них начнут действовать уже 20 января.

Ранее Трампа предупредили, что покупка Гренландии будет «плохой сделкой».