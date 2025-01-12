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В США обвинили Байдена в создании хрупкого миропорядка

WP: действия Байдена привели к тому, что миропорядок стал менее прочным
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Elizabeth Frantz/Reuters

Действия президента США Джо Байдена привели к тому, что миропорядок стал менее прочным. Об этом заявил обозреватель американской газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес.

Журналист обратил внимание, что действующий глава Белого дома определял цель США как защиту «основанного на правилах международного порядка». Однако, по мнению автора, результат оказался противоположным задуманному.

«Чего не хватало попыткам Байдена следовать стабильным курсом в течение четырех лет, когда имели место международные потрясения? Ответ заключается в особенностях его личности», — написал Игнейшес.

Обозреватель считает, что Байден, находясь на посту президента США, пытался добиваться консенсуса в мире, который «стал враждебным». Также политик, по словам журналиста, пытался сохранить текущее положение, когда люди хотели перемен. Игнейшес отметил, что некоторые подходы главы Белого дома оказались «контрпродуктивными на мировой арене».

Несколькими часами ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Байден несет ответственность за уничтожение Калифорнии и Украины. Он обратил внимание, что президент США передал Киеву свыше $175 млрд, а также сократил финансирование пожарных и аварийно-спасательных служб в своей стране.

Ранее Байден заявил, что не собирается исчезать после ухода с поста президента.

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