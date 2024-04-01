Администрация Эрдогана прокомментировала призывы к досрочным президентским выборам

В Турции не собираются проводить досрочные выборы президента, срок Реджепа Тайипа Эрдогана продлится до 2028 года. Об этом заявил его советник.

Вечером 31 марта сообщалось, что действующие мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваш и Экрем Имамоглу от оппозиции сохраняют свои посты градоначальников по итогам прошедших в Турции выборов в местные органы власти. После подсчета 17% протоколов с избирательных участков Имамоглу набирает 58,7% голосов граждан, Курум — 37,7%.

Эрдоган заявил, что его партия не смогла получить желаемые результаты.

Ранее политолог назвал результаты выборов в Турции политическим землетрясением.