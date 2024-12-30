Новый президент Грузии сделал заявление о вступлении в Евросоюз

Президент Кавелашвили: Грузия не сворачивала с курса на европейскую интеграцию

Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что Тбилиси стремится стать полноправным членом Европейского союза (ЕС), поскольку это исторический выбор народа. Его слова приводит «Интерфакс».

Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе часто используются спекуляции как внутри страны, так и на международной арене.

«К сожалению, подобные спекуляции служат поляризации нашего общества, поэтому наш долг противопоставить этим спекуляциям правду, а она заключается в том, что Грузия никуда не сворачивала с курса на евроинтеграцию», — указал Кавелашвили.

Он также заявил о намерении углублять отношения с Соединенными Штатами. Президент выразил надежду, что с администрацией Дональда Трампа «стратегические отношения между странами будут восстановлены».

Накануне избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили официально вступил в должность. Его предшественница, Саломе Зурабишвили, отказывалась признавать итоги выборов и до последнего не соглашалась покидать Президентский дворец, но все же сделала это и присоединилась к протестующим. По словам Зурабишвили, уйдя с поста, она забрала с собой «легитимность и флаг».

Несколько тысяч сторонников встретили ее аплодисментами и направились к зданию парламента. Что известно о смене власти в Грузии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии показали красные карточки после инаугурации Кавелашвили.